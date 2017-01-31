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Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке

Спасатели принимают решение, как потушить корабль
Фото: социальные сети Фото: социальные сети
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во вторник, 31 января, во Владивостоке загорелось судно Yeruslan, которое уже два года базируется посреди Амурского залива, сообщает РИА VladNews.

Горящее судно моментально окружили местные жители, которые начали вывозить с места происшествия запчасти корабля.

Очевидцы успели снять видео, как мужчина на Жигули «утаскивает» запчасти от корабля. Отметим, что в сети уже появились шутки по поводу пожара на судне. Кто-то предположил, что таким образом решили его решили утилизировать, а кто-то даже предположил, что пожар растопит лед и корабль сможет наконец-то покинуть место своего "базирования". 

В настоящее время спасатели МЧС России по Приморскому краю принимают решение, как потушить судно.

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