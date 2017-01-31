На таможне задержана китаянка с шестью слитками золота

Контрабандистка примотала к ноге скотчем больше килограмма драгметалла

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ при контроле физических лиц, выезжающих из России в Китая, у гражданки КНР был выявлен незадекларированный товар – золотые слитки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Женщина пыталась незаконно вывезти 6 слитков из желтого металла, которые не были заявлены в пассажирской таможенной декларации. Товар китаянка скрыла от таможенников, примотав к ноге скотчем.

Изъятые слитки, согласно экспертному заключению, состоят из сплавов, содержащих золото и серебро. Содержание драгоценных металлов в них составило: золото – 984,3 грамма и серебро – 30,1 грамма. Это максимально чистый золотой сплав. Таможенная стоимость товара, вес которого составил 1 014,40 грамма составляет более 2 миллионов 216 тысяч рублей.

В отношении контрабандистки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ: незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Иностранка по решению суда заключена под стражу.