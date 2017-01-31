Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%

Индексация начнется 1 февраля

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам с 1 февраля 2017 года проиндексируется на 5,4%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, индексация стипендий и других социальных пособий начнется с 1 февраля. На их выплату с 1 февраля по 1 сентября будет выделено 706 млрд рублей. Также глава правительства подчеркнул, что уже с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции 2016 года, то есть, на 5,4%.



«Будет проиндексирован и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. В том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан», - отметил премьер.



Глава правительства подчеркнул, что с 1 сентября пройдет индексация стипендий. Индексация студенческих стипендий в текущем году составит 5,9%, пообещал ранее директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин.



30 января на правительственном сайте было размещено постановление, согласно которому с 1 февраля пройдет индексация выплаты пособий и компенсаций отдельным категориям граждан. Коэффициент индексации, указанный в данном постановлении, составляет 1,054.



Как отметили в Пенсионном фонде РФ, с 1 февраля в России на 5,4% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕВД). Это самая массовая выплата в России. Ее получают определенные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.



На сегодняшний день ЕВД получает около 15,6 млн федеральных льготников. В ПФР отмечают, что в бюджете фонда на 2017 года заложено 21,3 млрд рублей. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд рублей.



В пресс-службе ПФР отметили, что на 5,4% будет проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Их них 807,94 рубля выделяется на предоставление лекарств и лечебного питания, а 124,99 рубля – на путевки и санаторно-курортное лечение. 116,04 рубля предоставляется на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.



Также с 1 февраля до 5562,25 рубля увеличивается пособие на погребение, выплачиваемое Пенсионным фондом родственникам умершего пенсионера.