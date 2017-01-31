Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток

Опасный предмет находился в багаже прибывшего самолетом гражданина

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока задержан гражданин, пытавшийся въехать в Россию с радиоактивным компасом в багаже: от опасного предмета "фонило" - в 32 раза больше естественного радиационного фона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Излучение превысило 4,48 мкЗв/час. Предмет запретили ввозить в РФ, В результате радиационно-опасный компас был вывезен с таможенной территории Кневичей.