Автозапчсти предназначались для российского рынка

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В порту Владивостока задержан радиоактивный груз - автозапчасти из Японии, который пытались ввезти в Россию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Излучение бета-частиц составляло в среднем около 9 част*мин/см2 и местами доходило до 33 част*мин/см2. По мнению специалистов, контакт с данными деталями способен привести к серьезному вреду здоровью, вплоть до лучевых ожогов и лучевой болезни.

Ввоз товара запрещен. Информация передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Роспотребнадзора Приморья.

Следует отметить, что в 2017 году это уже не первый случай выявления радиационно-опасного товара.