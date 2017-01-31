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Политика и экономика

В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей

Сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату
Фото: УФПС Приморского края филиал ФГУП Фото: УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России"
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФПС Приморского края филиала ФГУП "Почта России".

Благодаря слаженному взаимодействию с Отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю и ответственной работе почтовиков выплаты были доставлены в установленные сроки. Сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале. 

Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на  31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.

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