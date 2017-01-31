Заброшенное судно Yeruslan горит во Владивостоке

Подробности устанавливаются

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке загорелось судно Yeruslan, которое находится в Амурском заливе, сообщает РИА VladNews.

В настоящее время густой дым, который идет от корабля, видно невооруженным глазом во многих районах города.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, пожарные расчеты на место происшествия подъехать не смогут, поэтому было принято решение сотрудничать с морскими спасательно-координационным центром. В настоящее время решение по тушению корабля принимается.

Напомним, что брошенное судно Yeruslan уже два года «базируется» посреди Амурского залива.