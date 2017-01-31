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Лучшего самбиста среди школьников определят 5 февраля во Владивостоке

К участию в первенстве допускаются юноши 2001, 2002 и 2003 годов рождения
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 февраля, во Владивостоке пройдет лично-командное первенство по самбо среди школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. За звание лучшего юные спортсмены сразятся во Дворце спорта «Юность». Соревнования организует «Федерация самбо и дзюдо города Владивостока» при поддержке администрации краевого центра.

К участию в первенстве допускаются юноши 2001, 2002 и 2003 годов рождения, прошедшие медосмотр и допущенные к состязаниям. Соревнования пройдут в десяти весовых категориях: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84 и +84 кг.

Первенство состоится по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 43, МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». Начало в 11.00 часов. Вход для зрителей свободный.

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