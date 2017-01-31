Юрий Ладыгин: Объявления на улицах о продаже конфиската пишут мошенники

Таможня отрицает какое-либо либо участие в распродажах изъятых на погранпунктах товаров

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Если вы увидите на заборе или на стене дома объявление о распродаже контрафакта, не верьте - это работают мошенники. Об этом на встрече с прессой во Владивостоке заявил глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Есть товары, которые по решению суда изымаются из оборота, в силу предусмотренного законом наказания. И товары реализуются уполномоченными органами - не таможенными, - объяснил Юрий Ладыгин. - Конечно, тот, кто их реализует, может написать, что товар конфискован таможенным органом; да, когда-то он был конфискован - но мы теперь к нему отношения не имеем. Этим занимается Росимущество.

Как отметил заместитель главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов, "мы передаем эти товары в Росимущество, и на этом наша компетенция заканчивается. Поэтому когда люди пишут, что "Таможня что-то распродает"... Ну, мы уже много лет этим не занимаемся."