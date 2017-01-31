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Общество

Владивостокцы с 1 февраля смогут заменить водительские права в городских МФЦ

Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В многофункциональных центрах Владивостока с завтрашнего дня, 1 февраля 2017 года, вводится новая важная услуга – замена российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений в случае окончания срока их действия, утраты (хищения) или других вызвавших эту процедуру обстоятельств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Теперь для замены водительского удостоверения можно подать пакет необходимых для этого документов, сделать фото, а затем забрать готовое удостоверение непосредственно в МФЦ Владивостока.

При этом у владивостокских автовладельцев останется возможность при желании заменить права и «по старинке» - в ГИБДД УМВД по Приморскому краю. Однако следует помнить, что первоначальную выдачу водительских удостоверений после сдачи соответствующих экзаменов по вождению и теоретических тестов (а также после окончания срока лишения прав) во Владивостоке уполномочены производить только в ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ по адресам: отделение №1 – ул. Давыдова, 9; отделение № 2 – ул. Верхнепортовая, 76-а; отделение № 3 – проспект 100-летия Владивостока , 44; отделение № 4 – ул. Адмирала Невельского, 13; отделение № 5 – Партизанский проспект, 28-а, а также два территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП): в пос. Трудовом, по ул.Лермонтова, 36 и на о. Русский, по ул. Экипажной, 10.

Для консультаций по всем вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также для уточнения графиков работы можно обратиться в любое отделение МФЦ Владивостока, а также по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8 (423) 230-34-84. Эта служба в связи с большой востребованностью переведена на усиленный режим работы – 7 дней в неделю с 8 часов утра до 20 часов (по оскресеньям до 19:30). Для обращений граждан открыт также адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru. 

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