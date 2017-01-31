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Общество

Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока

Итоги 2016 года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока состоялось первое в 2017-м году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. На заседание, которое провела председатель комиссии заместитель главы администрации Наталья Зубова, были приглашены физические лица, имеющие задолженности по налогу на имущество.

Как отметила Наталья Зубова, до начала работы комиссии тремя физическими лицами оплачена задолженность по налогу на имущество в сумме 96 тыс. рублей. К слову, поступление налога на имущество физических лиц в 2016 году составило 146,7 млн.руб. План года выполнен на 118 %, темп роста 129,3 % к уровню 2015 года.

В результате комиссией принято решение - рекомендовать физическим лицам принять экстренные меры к погашению всех задолженностей.

Кроме того, в ходе заседания были подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике за 2016 год.

«В течение 2016 года на заседаниях комиссии были рассмотрены социально значимые вопросы, - подчеркнула Наталья Зубова, - среди которых - погашение недоимки по налогу на имущество физических лиц, в Фонд социального страхования, задолженности по налогу на доходы физических лиц, по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, по расчетам с персоналом, низкого уровня заработной платы и её выплаты в конвертах. Также были заслушаны физические лица, имеющие доход от сдачи жилья в аренду, руководители предприятий не предоставившие в налоговые органы сведения по форме 2 – НДФЛ «Сведения о доходах физических лиц». За 2016 год при главе города Владивостока, при административно - территориальных управлениях по районам города Владивостока проведено 249 заседаний межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике».

На заседаниях комиссии рассмотрено 2521 предприятие, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 1201. Повысили уровень оплаты труда 411 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 358,74 млн.руб., в том числе в бюджет города 124,83 тыс.руб.

В рамках деятельности межведомственной комиссии по налоговой и социальной комиссии организована работа по ведению мониторинга ситуации по выплате заработной платы работникам организаций и предприятий города Владивостока.

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