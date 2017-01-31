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Спорт

В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты

На этой неделе состоится жеребьевка, которая определит, чьи поединки состоятся в ближайшую субботу
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Команда «TANDRA» стала последним полуфиналистом седьмого турнира по хоккею на кубок главы города Владивостока Игоря Пушкарёва,сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Напомним, что в нынешнем году участниками этого ставшего традиционным и популярным городского турнира стали 16 команд. Они по жребию были разделены на четыре предварительные группы, победители которых, уже в полуфиналах основного турнира, по так называемой олимпийской системе определят финалистов и обладателя главного призового кубка.

Ранее полуфиналистами уже стали победившие в своих группах команды «Босфор», «Беркут» из Владивостока и «Старт», представляющая Шкотовский район. А в минувшие выходные дни спор за последнюю путевку в полуфинал вели команды четвертой предварительной группы – это «TANDRA», «Русский остров», «Молот» и «Терминал».

Победителем здесь с большим преимуществом стала «TANDRA», победившая всех своих соперников с крупным счетом - 7:0, 5:0 и 3:0. Второе место в этой группе заняла команда «Молот», третье – «Русский остров», а вот «Терминал» оказался на последнем месте, проиграв все свои матчи с одинаковым счетом 0:5.

Любопытно, что все шесть поединков в этой предварительной группе завершились победой одной из команд «под ноль», а самым упорным стал матч за второе место, в котором преимущество «Молота» над «Русским островом» выразилось лишь в одной единственной заброшенной шайбе.

По регламенту турнира, на этой неделе состоится жеребьевка, которая распределит «Босфор», «Беркут», «Старт» и «TANDRA» на пары полуфиналистов, чьи поединки состоятся в ближайшую субботу, 4 февраля. А в воскресенье, 5 февраля, победители полуфиналов проведут заключительный, финальный матч турнира, в котором определится чемпион 2017 года.

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