«Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте

Единовременные социальные выплаты пенсионерам в регионе возобновили в 2013 году

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В марте в Приморье начнется выплата единовременной социальной выплаты всем пенсионерам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете предусмотрено более 570 миллионов рублей.

Первыми выплату получат жители районов, пострадавших от тайфуна «Лайонрок». Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, порядок предоставления этой меры социальной поддержки остался прежним.

«По одной тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур», – уточняют специалисты.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе.

Заявление на получение «губернаторской тысячи» потребуется и от граждан, получающих пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные

«Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди еще достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты», – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, единовременные социальные выплаты пенсионерам в регионе возобновили в 2013 году. Дополнительную материальную поддержку ежегодно получают почти 600 тысяч приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе.