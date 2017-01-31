Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»

Сумма штрафа - 50 000 рублей

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Порядка 100 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на прошедшей неделе на заседаниях административных комиссий Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Нарушителям административного законодательства предстоит заплатить штрафы на общую сумму свыше 362 тысяч рублей.

Так, штраф в размере 50 тысяч рублей предстоит заплатить ООО «Независимая управляющая компания» за нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае», а именно складирование мусора за пределами контейнерной площадки по адресу Каплунова, 5.

Мастеру участка управляющей компании «Домашний-Уют» за непринятие мер по очистке от снега придомовой территории по адресу Некрасовская, 50 был выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. За это же правонарушение оштрафовали заместителя директора управляющей компании «Стандарт» - неубранный снег на Некрасовской, 48 обойдётся в 5 тысяч рублей.

Напомним, представители административных комиссий всех районов города ежедневно следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.