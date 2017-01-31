Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска

«Адмиральские» мастер-классы

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В гости к уссурийцам едут Михаил Злобин и Кирилл Круглицкий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал". Михаил Николаевич окончил Высшую школу тренеров в Омске, участвовал в двух молодежных чемпионах мира в составе сборной Казахстана, а с 2015 года стал наставником «Адмирала-2005».

Кирилл Александрович имеет диплом Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Хабаровска, играл в чемпионате МХЛ в молодежных составах «Крыльев Советов» (Москва) и «Амурских Тигров» (Хабаровск). С 2015 года под его руководством занимаются игроки «Адмирала-2002» и «Адмирала-2003».

10 февраля Злобин и Круглицкий начнут работу в Уссурийске в 13.00. Открытые уроки пройдут на хоккейной коробке села Борисовки. Первыми учениками для тренеров ДЮСШ «Адмирал» станут местные школьники Борисовки и мальчишки из ближайшего села Корсаковки.

В 15.00 пройдет смена команд. Тренировку продолжат ученики 28 и 130 школ и команда от «Станции юных техников».