Во Владивостоке орудует грабитель

В правоохранительные органы обратились уже три женщины

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на улице Ильичева неизвестный мужчина грабит женщин, сообщает корреспондент РИА VladNews. В правоохранительные органы обратилось уже несколько женщин: злоумышленник нанес им удары в живот. Когда одна из потерпевших попыталась сопротивляться, неизвестный воспользовался газовым баллончиком. Во всех этих эпизодах пострадавшие лишились имевшейся при них наличности.