Во Владивостоке на улице Ильичева неизвестный мужчина грабит женщин, сообщает корреспондент РИА VladNews. В правоохранительные органы обратилось уже несколько женщин: злоумышленник нанес им удары в живот. Когда одна из потерпевших попыталась сопротивляться, неизвестный воспользовался газовым баллончиком. Во всех этих эпизодах пострадавшие лишились имевшейся при них наличности.
Во Владивостоке орудует грабитель
В правоохранительные органы обратились уже три женщиныВладивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.
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