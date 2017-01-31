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Во Владивостоке орудует грабитель

В правоохранительные органы обратились уже три женщины
Фото: ru.123rf.com Фото: ru.123rf.com
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на улице Ильичева неизвестный мужчина грабит женщин, сообщает корреспондент РИА VladNews. В правоохранительные органы обратилось уже несколько женщин: злоумышленник нанес им удары в живот. Когда одна из потерпевших попыталась сопротивляться, неизвестный воспользовался газовым баллончиком. Во всех этих эпизодах пострадавшие лишились имевшейся при них наличности.

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