«Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, как происходит сжигание жира при помощи гормона «счастья», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. В ходе исследования специалисты выяснили, что на похудание влияет изменение уровня серотонина.

Специалисты хотели найти ген, напрямую связанный с серотонином и метаболизмом жиров. В конце концов, биологи обнаружили ген, программирующий нейропептид FLP-7. Ученые решили выяснить, каким образом нейропептид влияет на уровень гормона «счастья» в мозгу. Для экспериментального подтверждения своей теории научные сотрудники пометили FLP-7 флуоресцентным белком. После этого было отслежено движение его по организму живого червя, так как нематоды – прозрачные.

В отчете своей работы ученые написали, что FLP-7 выделяется из нейронов в головном мозге при высоком уровне серотонина. Затем нейропептид движется по кровеносным сосудам в кишечник, где запускает процесс сжигания жиров.

После ученые стали поочередно увеличивать уровень гормона «счастья» и FLP-7. Оказалось, что добавление серотонина в организм искусственным путем приводит к сбоям в организме. В это же время, увеличение уровня нейропептида не вызывает побочных эффектов и процесс расщепления жиров ускоряется.