Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание

Во Владивостоке без осадков

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки в Приморье была солнечная погода, без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха соответствовала норме на этот день.

Сегодня днем и ближайшей ночью Приморье окажется в теплом секторе неглубокого циклона, который смещается с Амурской области на Хабаровский край. По сравнению с вчерашним днем, сегодня в крае на 2 - 4 градуса теплее. На юге в отдельных районах воздух прогреется до оттепели: до +1...+2 °C.

В крае сегодня солнечно, без осадков. Во Владивостоке ясно и маловетрено. Температура воздуха –5...–8 °C.

Однако завтра погода изменится и уже ближайшей ночью на некоторых районах края пройдет снег. Завтра на юге Дальневосточного региона погодные условия изменятся. Области низкого атмосферного давления с фронтальными разделами будут проходить над Приморьем. Уже этой ночью в отдельных районах края пройдет снег. Ночью температура воздуха повысится на 3-8 градусов, по сравнению с предыдущей ночью. Осадки различной интенсивности сохранятся и днем, в центральных и восточных районах.

На большей территории края температура воздуха днем составит -8...-14 °C, на побережье -2...-7 °C. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке в среду переменная облачность, без осадков. Температура воздуха к утру понизится до -10...-12 °C. День ожидается ветреный и холодный: максимальная температура воздуха -7...-9 °C, но сильный ветер добавит ощущение холода.

Но похолодание в Приморье будет недолгим, уже с четверга по краю начнется постепенное потепление.