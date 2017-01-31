Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток 17:51, 31 января Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке 17:09, 31 января Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке (Видео)
В порту Владивостока задержан радиоактивный груз 16:43, 31 января В порту Владивостока задержан радиоактивный груз
Новостная лента
Январь, 31 вторник
17:53
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
17:53
Москва: Неумение Миклушевского договариваться с элитами может привести к печальным последствиям
17:53
Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео
17:51
Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток
17:41
Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами
17:34
«Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍
17:31
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется
17:17
Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%
17:09
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке Видео
17:07
В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты
16:43
В порту Владивостока задержан радиоактивный груз
16:38
Заброшенное судно Yeruslan горит во Владивостоке Эксклюзив
16:35
Юрий Ладыгин: Объявления на улицах о продаже конфиската пишут мошенники
16:18
Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание
15:50
«Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте
15:39
Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»
15:28
Лунный календарь на февраль 2017 года: благоприятные дни
15:17
Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска
15:06
«Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые
14:59
На таможнях ДФО застряло больше 700 автомобилей
14:56
Каждое шестое ДТП в Приморье происходит из-за выезда на полосу встречного движения
14:45
Отопительный сезон во Владивостоке проходит без серьезных сбоев
14:41
Во Владивостоке орудует грабитель Эксклюзив
14:34
В приморье с 1 января изменился порядок перерасчета за горячую воду
14:23
«Крузак» администрации края стал виновником серьезного ДТП Видео
14:10
На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою Фото
13:59
Владивостокцев приглашают принять участие в школе «Молодой управдом»
13:48
Какой сегодня праздник: 31 января - День рождения русской водки и Международный день ювелира
13:32
О проблемах богатых детей рассказал британский лорд
13:23
Крупный научный центр для детей откроется в Приморье Фото
13:16
Приморец избил своего знакомого из-за неприязни
13:12
«Заповедное ожерелье Амура»: в музее им. В. К. Арсеньева новая фотовыставка Видео
13:02
42 приморца умерли от отравлений за месяц
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4074 (13) от 31 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Зимним дорогам прописали холодный асфальт
Дед Мороз теперь наш, местный
Командующий ВДВ РФ прибыл в Приморье с проверкой
Юные таланты снимают кино по своим сценариям
От колыбели – к искусству
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Каждое шестое ДТП в Приморье происходит из-за выезда на полосу встречного движения

Итоги 2016 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В 2016 году на территории Приморского края зарегистрировано 3007 дорожно-транспортных происшествий, в которых 243 человека погибли и 3814 получили ранения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. При этом каждая шестая авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения.

Как сообщили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в ушедшем году выезд на полосу встречного движения спровоцировал почти 200 ДТП, в результате которых 32 человека погибли и более 350 получили травмы различной степени тяжести.

Наибольшее число ДТП, произошедших в результате указанного нарушения, зарегистрировано во Владивостоке (38) и Уссурийске (23), а также в Партизанском (15), Чугуевском (11), Шкотовском (11) районах и в Находке (10).

«Как показывает анализ происшествий, в большинстве случаев выезду на полосу встречного движения предшествует превышение безопасного скоростного режима и потеря управления транспортным средством, то есть осознанное нарушение водителем правил дорожного движения», – прокомментировали в департаменте.

пециалисты напомнили, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления действующим законодательством предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В 2016 году к административной ответственности за данный вид нарушения сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края привлечено 5693 водителя.

Отметим, в Приморье реализуется ряд мер, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Среди самых эффективных мероприятий – установка фото-радаров и камер видеонаблюдения.

«Сегодня в крае действует 51 радарный комплекс “Кордон” и “Крис-С”, на территории Владивостока установлены более 550 камер профилактического видеонаблюдения. Помимо этого, безопасность дорожного движения контролируется с помощью рубежей контроля скоростного режима. Таких систем в пределах Владивостокской агломерации – 65. Это дисциплинирует водителей и, как следствие, снижает количество ДТП», – отметили в ведомстве.

Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского.

Главные задачи программы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке орудует грабитель
14:41, 31 января 2017 Во Владивостоке орудует грабитель

В правоохранительные органы обратились уже три женщины

Приморец избил своего знакомого из-за неприязни
13:16, 31 января 2017 Приморец избил своего знакомого из-за неприязни

Возбуждено уголовное дело

42 приморца умерли от отравлений за месяц
13:02, 31 января 2017 42 приморца умерли от отравлений за месяц

Чаще всего смертью заканчивалось злоупотребление спиртным и несоблюдение правил пожарной безопасности

Приморцы взломали гараж и похитили бытовую технику и электроинструменты
12:05, 31 января 2017 Приморцы взломали гараж и похитили бытовую технику и электроинструменты

Задержанные признались в совершении кражи

В Приморье пожарные потушили хозяйственные постройки
11:54, 31 января 2017 В Приморье пожарные потушили хозяйственные постройки

Причины возгорания устанавливаются

Пожар на неэксплуатируемом складе ликвидировали огнеборцы города Уссурийска
11:43, 31 января 2017 Пожар на неэксплуатируемом складе ликвидировали огнеборцы города Уссурийска

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье зафиксировано 12 пожаров
11:32, 31 января 2017 В Приморье зафиксировано 12 пожаров

На Дальнем Востоке ликвидировано 33 возгорания