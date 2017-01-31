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Отопительный сезон во Владивостоке проходит без серьезных сбоев

Жилищно-коммунальный комплекс приморской столицы бесперебойно прошел «экватор» текущего отопительного периода
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах теплоснабжения не зарегистрировано. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.

Жилищно-коммунальный комплекс приморской столицы бесперебойно прошел «экватор» текущего отопительного периода. Учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры, а также жилищный фонд, предприятия и частные учреждения города – обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормам.

Отметим, специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и Дальневосточной генерирующей компании при необходимости в рабочем режиме устраняют локальные порывы на теплосетях города.

Сегодня во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей, которые были построены более 60 лет назад. Массовые работы по их капитальному ремонту впервые за долгие десятилетия начались совсем недавно – в 2008 году, при этом износ теплосетей достигает 70%. Поэтому количество порывов на теплосетях города остается высоким – с начала отопительного периода (с 20 октября 2016 года) их произошло порядка 330. Благодаря оперативным действиям аварийно-восстановительных бригад, действующим на базе МУПВ «ВПЭС», неполадки устранены в нормативные сроки, что позволило избежать сбоев в работе системы жизнеобеспечения.

К слову, на случай возникновения внештатных ситуаций во Владивостоке сформированы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Такие бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: 245-78-42.

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