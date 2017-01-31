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Общество

В приморье с 1 января изменился порядок перерасчета за горячую воду

Еще одно новшество коснулся начисления платы за услугу ГВС в квартирах, где никто не прописан
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» извещает своих абонентов, что с 1 января 2017 года изменился порядок проведения перерасчета за услугу горячего водоснабжения (ГВС) при временном отсутствии потребителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах придется либо установить индивидуальный прибор учета на ГВС, либо озаботиться оформлением Акта о невозможности установки такого прибора учета в квартире. Новшества связаны с выходом Постановления Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016, которое утвердило сразу несколько изменений в законодательстве, регулирующем порядок расчетов за коммунальные услуги в сфере ЖКХ.

В частности изменяется порядок перерасчета при временном отсутствии потребителя (Постановление Правительства № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Если раньше получить перерасчет можно было, предоставив в ресурсоснабжающую организацию (РСО) документы о том, что вы не жили в квартире более 5 суток, то с 1 января к перечню обязательных документов добавился Акт о невозможности установки ИПУ в квартире, причем согласованный представителем РСО. Без такого акта в абонентных отделах принимать документы на перерасчет не будут. Составлять Акты о невозможности установки в квартире собственника ИПУ могут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и другие обслуживающие дом организации.

Не смогут получить такой перерасчет и жители квартир без водосчетчиков, которые ранее (до 01.01.2017 г.) написали заявление в РСО о планируемом сроке отсутствия. Здесь также при предоставлении документов, подтверждающих период отсутствия, понадобится Акт о невозможности установки в квартире водосчетчика. Если такой акт предоставлен не будет, то за период до 01.01.2017 г. временное отсутствие будет учтено, а вот с 1 января 2017 г. будет сделан добор по нормативам.

Еще одно новшество коснулся начисления платы за услугу ГВС в квартирах, где никто не прописан. До 1 января РСО в таких квартирах начисляли плату за данную услугу на 1 человека (собственника). Таким образом, по квартире без ИПУ, где было 2 собственника, в ней не прописанных, квитанции выставлялись с начислением за услугу горячего водоснабжения только на 1 человека. С нового года закон обязывает в таких квартирах оплачивать услугу ГВС по числу собственников жилого помещения. Иными словами, если собственниками обще й квартиры без ИПУ являются 2 и более человек (не зависимо от долей собственности каждого из них) и в квартире нет прописанных, то размер платы за горячую воду будет производиться по нормативу, умноженному на тариф и на количество собственников.

«Дело в том, что согласно федеральному закону «Об энергосбережении» россияне обязаны были установить общедомовые приборы учета тепла и индивидуальные приборы учета горячей воды еще до 1 июля 2012 года. Однако значительная часть многоквартирных домов и просто квартир остаются неоприборенными. Именно для таких абонентов Правительство РФ (Постановление Правительства РФ №603) ввело повышающие коэффициенты на коммунальные услуги. С 1 января 2017 года коэффициент вырос с 1,4 до 1,5. Изменения в законодательстве, в том числе и новшества по перерасчету за услугу горячего водоснабжения, призваны стимулировать всех потребителей к учету коммунальных ресурсов. Энергокомпания, как и потребители, обязана строго следовать изменениям в законодательстве», - отметил заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», Валерий Червонный.

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