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Владивостокцев приглашают принять участие в школе «Молодой управдом»

Всего в рамках этого образовательного проекта запланировано восемь уроков
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В апреле 2017 года во Владивостоке стартует муниципальная школа «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Записаться на эти занятия по ЖКХ могут владивостокцы в возрасте до 35 лет.

Семинары будут проходить два раза в неделю в вечернее время в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проект, 20).

Организаторами школы «Молодой управдом» являются: управление содержания жилищного фонда администрации приморской столицы, информационный отдел МКУ «Учетно-регистрационный центр» и общественная организация НП «Домовой контроль». Своей главной целью организаторы ставят вовлечение молодёжи в процесс управления многоквартирными домами.

Всего в рамках этого образовательного проекта запланировано восемь уроков. На лекциях молодым слушателям расскажут, как управлять многоквартирным домом, чем отличается текущий ремонт от капитального, из чего складывается плата за коммунальные услуги и многое другое.

Подать заявку и узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (423) 254-52-77 или написав письмо на электронный адрес: dom-kontrol@mail.ru (в письме необходимо указать ФИО, возраст и свои контактные данные – телефон, электронную почту).

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