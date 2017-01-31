Лунный календарь на февраль 2017 года: благоприятные дни

Первая неделя февраля несет позитивную энергию

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Лунный календарь на февраль 2017 года может подсказать, какое воздействие на нашу жизнь оказывают фазы Луны и знаки Зодиака, под влияние которых мы попадаем в различные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. С помощью лунного календаря можно если не предотвратить, то хотя бы сгладить возможные неприятности, или организовывать важные дела в наиболее подходящие дни.



Прежде чем запланировать что-то серьезное, загляните в лунный календарь на февраль 2017 года и возможно, он подскажет вам правильное решение, как поступить в очень важный период твоей жизни.



Первая неделя февраля в соответствии с лунным календарем, несет позитивную энергию. Удачное стечение обстоятельств и влияние звезд вырисовывают перспективы для саморазвития и роста в плане карьеры и личных отношений.



Лунный календарь на февраль по дням:

1 февраля – 6-й лунный день, Луна в Овне, новолуние. День уединения и смирения.

2 февраля – 7-й лунный день, новолуние. Провокационный день.

3 февраля – 8-й лунный день, Луна в Тельце, новолуние. День раскаяния и прощения.

4 февраля – 9-й лунный день. Сатанинский день.

5 февраля – 10-й лунный день, Луна в Близнецах, первая четверть. День энергии и активного отдыха.

6 февраля – 11-й лунный день, первая четверть. Энергетически сильный день.

7 февраля – 12-й лунный день, Луна в Раке, первая четверть. День милосердия и сострадания.

8 февраля – 13-й лунный день, первая четверть. День омоложения.

9 февраля – 14-й лунный день, Луна во Льве, первая четверть. День фортуны и удачи.

10 февраля – 15-й лунный день, первая четверть. Сатанинский день.

11 февраля – 16-й лунный день, Луна в Деве, полнолуние в 02:33. Гармоничный светлый день.

12 февраля – 17-й лунный день, полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения.

13 февраля – 18-й лунный день, Луна Весах, полнолуние. День проявления внутренней сущности.

14 февраля – 19-й лунный день, полнолуние. Сатанинский тяжелый день.

15 февраля – 20-й лунный день, полнолуние. День духовного роста и победы.

16 февраля – 21-й лунный день, Луна в Скорпионе, полнолуние. Активный день.

17 февраля – 21-й лунный день, полнолуние. Активный день.

18 февраля – 22-й лунный день, Луна в Стрельце, последняя четверть в 21:34. День мудрости и получения знаний.

19 февраля – 23-й лунный день, последняя четверть. Тяжелый агрессивный день.

20 февраля – 24-й лунный день, последняя четверть. День созидания и силы.

21 февраля – 25-й лунный день, Луна в Козероге, последняя четверть. Пассивный день.

22 февраля – 26-й лунный день, последняя четверть. Суетливый и скандальный день.

23 февраля – 27-й лунный день, Луна в Водолее, последняя четверть. День развитой интуиции.

24 февраля – 28-й лунный день, последняя четверть. День гармонии и оздоровления.

25 февраля – 29-й лунный день, последняя четверть. Сатанинский опасный день.

26 февраля – 30-й, 1-й лунный день, Луна в Рыбах, новолуние. Солнечное затмение. Гармоничный день, когда торжествуют свет, добро и любовь.

27 февраля – 2-й лунный день, новолуние. День накопления сил и планирования

28 февраля – 3-й лунный день, Луна в Овне, новолуние. День активных действий