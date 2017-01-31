Лунный календарь на февраль 2017 года: благоприятные дни

Лунный календарь на февраль 2017 года может подсказать, какое воздействие на нашу жизнь оказывают фазы Луны и знаки Зодиака, под влияние которых мы попадаем в различные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. С помощью лунного календаря можно если не предотвратить, то хотя бы сгладить возможные неприятности, или организовывать важные дела в наиболее подходящие дни.
Прежде чем запланировать что-то серьезное, загляните в лунный календарь на февраль 2017 года и возможно, он подскажет вам правильное решение, как поступить в очень важный период твоей жизни.
Первая неделя февраля в соответствии с лунным календарем, несет позитивную энергию. Удачное стечение обстоятельств и влияние звезд вырисовывают перспективы для саморазвития и роста в плане карьеры и личных отношений.
Лунный календарь на февраль по дням:
1 февраля – 6-й лунный день, Луна в Овне, новолуние. День уединения и смирения.
2 февраля – 7-й лунный день, новолуние. Провокационный день.
3 февраля – 8-й лунный день, Луна в Тельце, новолуние. День раскаяния и прощения.
4 февраля – 9-й лунный день. Сатанинский день.
5 февраля – 10-й лунный день, Луна в Близнецах, первая четверть. День энергии и активного отдыха.
6 февраля – 11-й лунный день, первая четверть. Энергетически сильный день.
7 февраля – 12-й лунный день, Луна в Раке, первая четверть. День милосердия и сострадания.
8 февраля – 13-й лунный день, первая четверть. День омоложения.
9 февраля – 14-й лунный день, Луна во Льве, первая четверть. День фортуны и удачи.
10 февраля – 15-й лунный день, первая четверть. Сатанинский день.
11 февраля – 16-й лунный день, Луна в Деве, полнолуние в 02:33. Гармоничный светлый день.
12 февраля – 17-й лунный день, полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения.
13 февраля – 18-й лунный день, Луна Весах, полнолуние. День проявления внутренней сущности.
14 февраля – 19-й лунный день, полнолуние. Сатанинский тяжелый день.
15 февраля – 20-й лунный день, полнолуние. День духовного роста и победы.
16 февраля – 21-й лунный день, Луна в Скорпионе, полнолуние. Активный день.
17 февраля – 21-й лунный день, полнолуние. Активный день.
18 февраля – 22-й лунный день, Луна в Стрельце, последняя четверть в 21:34. День мудрости и получения знаний.
19 февраля – 23-й лунный день, последняя четверть. Тяжелый агрессивный день.
20 февраля – 24-й лунный день, последняя четверть. День созидания и силы.
21 февраля – 25-й лунный день, Луна в Козероге, последняя четверть. Пассивный день.
22 февраля – 26-й лунный день, последняя четверть. Суетливый и скандальный день.
23 февраля – 27-й лунный день, Луна в Водолее, последняя четверть. День развитой интуиции.
24 февраля – 28-й лунный день, последняя четверть. День гармонии и оздоровления.
25 февраля – 29-й лунный день, последняя четверть. Сатанинский опасный день.
26 февраля – 30-й, 1-й лунный день, Луна в Рыбах, новолуние. Солнечное затмение. Гармоничный день, когда торжествуют свет, добро и любовь.
27 февраля – 2-й лунный день, новолуние. День накопления сил и планирования
28 февраля – 3-й лунный день, Луна в Овне, новолуние. День активных действий