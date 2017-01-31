Приморец избил своего знакомого из-за неприязни

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции по городу Фокино поступило сообщение от врача «скорой», который рассказал, что в приемный покой городской больницы доставлен 36-летний житель поселка Дунай с диагнозом: ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, кома первой степени, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, который дал признательные показания.

Задержанный пояснил, что нанес повреждения своему знакомому на почве личных неприязненных отношений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Задержанному грозит лишение свободы до 10 лет.