Стало известно, как именно жизнь проносится перед глазами за секунду

Некоторым людям кажется, что все длится веками

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Жизнь действительно может пронестись перед глазами за доли секунды. Ученые изучили рассказы людей, переживших такое явление, и выявили области мозга, задействованные в этом стремительном событии.

Исследование, проведенное в Университете Хадасса в Иерусалиме, проливает свет на «самое интригующее психическое явление, которое очаровывает людей с незапамятных времен». Ученые называют его «обзором жизненного опыта» и напоминают, что это явление часто изображалось в литературе и кино, но пока очень немногое известно о его когнитивной и психологической основах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Чтобы разобраться с этим вопросом, специалисты проанализировали семь историй о пролетевшей перед глазами жизни и разработали опросник, который был отправлен еще 264 участникам исследования с просьбой дать детальное описание подобного опыта.

Респонденты объяснили, что все происходит не так, как показано в кино. Во-первых, события возникают в памяти в случайном порядке, а не в строго определенном (детство, отрочество, юность и т. д.). Один из респондентов отметил, что «не существует линейной прогрессии, есть отсутствие временных ограничений». По его словам, в момент проносящейся перед глазами жизни он не мог зафиксировать течение времени, ему даже казалось, что прошли столетия.

Во-вторых, некоторые респонденты испытывали яркие эмоциональные переживания из чужой жизни. «Я словно почувствовал боль каждого отдельного человека. Мне позволили увидеть эту их часть жизни и ощутить ее», - поделился один из участников исследования.

Кроме того, каждый доброволец отметил, что после этого странного опыта он поменял взгляд на важные вехи в своей жизни. Таким образом, у исследователей появилось больше доказательств, что пролетающая перед глазами жизнь - не просто фантазия, а некая форма реальности, которую можно зафиксировать при помощи специальной аппаратуры.

По мнению ученых, это явление может быть вызвано активной деятельностью областей мозга, в которых хранятся автобиографические воспоминания, например префронтальной, медиальной височной или теменной корой головного мозга. Неслучайно эти области особенно чувствительны к гипоксии и потере крови во время серьезных травм.

Состояние проносящейся перед глазами жизни прежде всего говорит о том, что в когнитивной системе существует континуум жизненных событий, который может проявляться в экстремальных условиях при психологическом или физическом стрессе, заключают исследователи.