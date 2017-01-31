Какой сегодня праздник: 31 января - День рождения русской водки и Международный день ювелира

История праздников

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

31 января 1865 года в Петербурге произошло событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В тот день Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863—64 годах. В настоящее время эта диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете. Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. То есть по сути исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.



Таким образом, 31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д.И. Менделеевым.



Что касается водки, то по некоторым источникам сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Также имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11—12 веках. Кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. А сейчас, как известно, существуют и более крепкие сорта.



Тем не менее, отмечая День рождения этого известного напитка, следует помнить, что алкоголь наносит вред здоровью.



Международный день ювелира



Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров было решено считать 31 января Международным днем ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.



История ювелирного дела в России уходит корнями в далекое прошлое и начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (9-12 века). Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.





На Руси широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а драгоценные камни считались символом верховной власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, царский жезл и держава.



В середине 17 века началась добыча русских самоцветов: на Урале были открыты месторождения малахита, а в Сибири велась добыча агатов, сердоликов и яшмы. В середине 19 века в России начали добываться драгоценные камни – алмазы, изумруды, топазы, рубины. Искусство обработки камня в это время достигло высокого уровн