Самые актуальные события на VladNews за 31 января 18:08, 31 января Самые актуальные события на VladNews за 31 января
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется 17:31, 31 января Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется (Эксклюзив)
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке 17:09, 31 января Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Февраль, 01 среда
02:51
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
02:51
Москва: Неумение Миклушевского договариваться с элитами может привести к печальным последствиям
02:02
В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей
01:16
В Москве на парковке ТЦ Vegas зарезали подростка
00:17
Анестезиолога из Подольска подозревают в изнасиловании пациентки
Январь, 31 вторник
23:04
Обнаружены признаки жизни после смерти
22:27
Лучшего самбиста среди школьников определят 5 февраля во Владивостоке
21:01
Стало известно, как именно жизнь проносится перед глазами за секунду
20:23
Владивостокцы с 1 февраля смогут заменить водительские права в городских МФЦ
19:14
Ученые узнали, сколько раз в неделю парам нужно заниматься сексом
18:33
Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 31 января
17:51
Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток
17:41
Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами
17:34
«Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍
17:31
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется Эксклюзив
17:17
Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%
17:09
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке Видео
17:07
В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты
16:43
В порту Владивостока задержан радиоактивный груз
16:38
Заброшенное судно Yeruslan горит во Владивостоке Эксклюзив
16:35
Юрий Ладыгин: Объявления на улицах о продаже конфиската пишут мошенники
16:18
Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание
15:50
«Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте
15:39
Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»
15:28
Лунный календарь на февраль 2017 года: благоприятные дни
15:17
Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска
15:06
«Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые
14:59
На таможнях ДФО застряло больше 700 автомобилей
14:56
Каждое шестое ДТП в Приморье происходит из-за выезда на полосу встречного движения
14:45
Отопительный сезон во Владивостоке проходит без серьезных сбоев
14:41
Во Владивостоке орудует грабитель Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Обнаружены признаки жизни после смерти

Некоторые клетки организма пытаются исправить смерть
Фото: thebestpartners.ru Фото: thebestpartners.ru
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

После смерти некоторые клетки продолжают жить в течение 48 часов и более, словно пытаясь «исправить» плачевное положение организма. Такое явление ученые назвали «сумерками смерти».

Генетическая экспрессия - явление, когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в «инструкции» для создания протеинов и других молекул, - продолжается в некоторых случаях после смерти организма, говорится в докладе о посмертной активности, опубликованном в журнале Open Biology, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

«Не все клетки умирают, когда умирает организм. Некоторые из них имеют различные периоды жизни, рождения и разную устойчивость к экстремальным ситуациям», - комментирует ведущий автор исследования Питер Нобль из Вашингтонского университета.

Фактически, некоторые клетки, особенно стволовые, продолжают жить, когда надежды уже нет, и пытаются починить себя.

Международная группа ученых, возглавляемая Алексеем Пожитковым, изучала рыбок данио-рерио и мышей. Исследователи предположили, что явление происходит у всех животных, включая человека.

Транскрипция - первый этап экспрессии, при котором сегмент ДНК копируется в РНК, - связана со стрессами, состоянием иммунитета, воспалениями, онкологическими заболеваниями и другими факторами и возрастает после смерти организма. Такой процесс может происходить в течение нескольких часов и даже дней. Интересно, что транскрипция генов, связанных с эмбриональным развитием, также увеличивается. Словно некоторые клетки стараются «вернуться назад во времени» и демонстрируют характеристики очень ранних стадий развития организма.

При этом, отмечают ученые, «поэтапное выключение» транскрипции генов не случайный процесс. Он происходит именно тогда, когда процесс разложения еще не наступил. Поэтому это явление ученые решили назвать «сумерками смерти».

Открытие объяснило специалистам, почему после пересадки органов от здорового при жизни человека к больному недуг последнего никуда не исчезает, а иногда «захватывает» обновленный орган.

Исследование также поднимает вопрос о том, когда организм можно считать окончательно мертвым и нужно ли «откладывать смерть», пока молекулярные процессы, которые лежат в основе клеточной смерти, еще не определены.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, как именно жизнь проносится перед глазами за секунду
21:01, 31 января 2017 Стало известно, как именно жизнь проносится перед глазами за секунду

Некоторым людям кажется, что все длится веками

Ученые узнали, сколько раз в неделю парам нужно заниматься сексом
19:14, 31 января 2017 Ученые узнали, сколько раз в неделю парам нужно заниматься сексом

Специалисты провели исследование

«Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые
15:06, 31 января 2017 «Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые

Специалисты провели исследование

Появилась коллекция одежды
07:31, 31 января 2017 Появилась коллекция одежды "из людей"

Одежда и аксессуары из синтетических материалов выглядят пугающе реально

Ученые выяснили, сколько женщине требуется времени, чтобы влюбиться
04:01, 31 января 2017 Ученые выяснили, сколько женщине требуется времени, чтобы влюбиться

Любви с первого взгляда все-таки не существует

Во Франции ограничили продажу газировки в целях борьбы с ожирением
02:26, 31 января 2017 Во Франции ограничили продажу газировки в целях борьбы с ожирением

ВОЗ рекомендует активно вводить налоги на эти напитки

Создан принтер, который печатает кожу, идентичную натуральной
23:42, 30 января 2017 Создан принтер, который печатает кожу, идентичную натуральной

Материал обладает свойствами настоящей человеческой кожи