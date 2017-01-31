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Общество

Китаец так торопился домой на Новый год, что проехал на велосипеде 500 км не в ту сторону

Мужчине не хватало денег на билет на поезд
Фото: russianshanghai.com Фото: russianshanghai.com
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Жителю округа Жичжао не хватало денег на билет, чтобы добраться домой в город Цицикар на празднование Нового года на поезде. Мужчина решил, что отправится в путь заранее и на велосипеде преодолеет 1 700 км, но, проехав половину пути, осознал, что двигался не в том направлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Через 500 км после старта мужчину остановили полицейские. Они рассказали ему, что его поездка по шоссе опасна и незаконна, и проинформировали, что ездок находится в провинции Аньхой, а его родной Цицикар "удалился" от путешественника еще на 500 км. Так мужчина выяснил, что около 30 дней двигался в южную часть страны, а не на север, как планировал.

Мужчина объяснил полицейским, что с трудом понимал надписи на дорожных знаках и спрашивал дорогу у прохожих, которые направляли его по неверному пути. Из-за нехватки денег ему приходилось ночевать в интернет-кафе и просить еду у хозяев заведений. Он путешествовал в длинном зеленом плаще и с обмотанной головой, чтобы не замерзнуть в дороге.

Полицейские и работники пропускного пункта решили помочь велосипедисту и купили ему билет на поезд.

В дни празднования Нового года по лунному календарю около 282 млн китайцев из других стран возвращаются на родину. Традиционно в Китае в это время на две недели деловая жизнь замирает: праздник в КНР отмечается 15 дней. Празднование в 2017 году началось 28 января и продлится до 11 февраля.

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