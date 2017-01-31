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Соревнования капсул Hyperloop прошли в конце января

Транспортная линия в Приморье пройдет по маршруту "Зарубино-Хуньчунь"
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Американская компания SpaceX провела первые испытания моделей капсул Hyperloop в рамках соревнований Hyperloop Pod Competition. Об этом заявлено на сайте компании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Отметим, что Hyperloop был представлен на втором Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в сентябре 2016 года: линия высокоскоростного грузового транспорта пройдет по маршруту "Зарубино-Хуньчунь".

Для стимуляции разработки системы ранее SpaceX запустила конкурс Hyperloop Pod Competition на создание и испытания капсулы. О подготовке тестового участка компания объявила в 2015 году. Первоначально завершить стройку планировалось летом 2016 года - тогда же должен был пройти первый этап соревнований. Однако сроки были перенесены: вероятно, график работ оказался нарушен.

В ходе тестов, которые прошли 27–29 января 2017 года, на полигоне SpaceX были испытаны несколько десятков моделей Hyperloop. Участники конкурса были отобраны из числа команд, которые проектировали дизайн капсул - этот этап завершился в феврале прошлого года. Всего к испытаниям допустили 30 коллективов, 26 из которых протестировали свои модели в трубопроводе.

Официально итоги соревнований не раскрываются. По опубликованному видеоролику компании, однако, можно предположить, что призовые места могут получить команды Делфтского технического университета, Массачусетского технологического института и Мюнхенского технического университета. Капсулы этих коллективов развили в трубопроводе скорость в 90 километров в час.

Второй этап соревнований Hyperloop Pod Competition состоится летом 2017 года. Точная дата мероприятия будет объявлена SpaceX позднее.

Модель команды Массачусетского технологического института / ©Massachusetts Institute of Technology


Модель команды Мюнхенского технологического университета / ©Technical University of Munich

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