​Московский политолог: Мэра Владивостока просто «закрыли»

Пушкарев очень много сделал для города, считает Андрей Колядин

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Андрей Колядин - политолог, с 2009 по 2010 год начальник департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике - в эфире программы «Разворот» на радио «Эхо Москвы» от 24 января 2017 года прокомментировал арест главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

«Взять и посадить, как это говорят «по беспределу», это способ решения политических вопросов, - отметил Андрей Колядин. - Естественно, что, занимаясь тем или иным чиновником, находят какие-то причины для того, чтобы предъявить к нему последующее обвинение. Но обвинение обвинению рознь. Мэр Владивостока Пушкарев - это человек, который вырос в одного из крупнейших бизнесменов на данной территории, потом пришел в чиновники и ему необходимо было совместить каким-то образом чиновничий труд и труд бизнесмена, что по сути своей в настоящий момент не совместимо. Соответственно возникли некие обстоятельства, по которым его «закрыли», хотя он очень много сделал для города. Они провели громадные мероприятия, под которые была грандиозная стройка к саммиту АТЭС. И Путин когда там был, обращаясь к нему требовал, чтобы он навел порядок в городе в ближайшем обозримом будущем и тот уложился во все сроки. И если копаться глубоко в том, в чем виноват Пушкарев, то в самом деле грехов у него немного в сравнении с многими-многими чиновниками, которые задерживаются и у которых находятся ящики из-под обуви забитые деньгами».

«Но, однако получилось так, что опять возобладал опыт со всеми бороться юридическим путем, методом посадок, применять то давление, которое было на мэра Пушкарёва оказано. Один из показателей этого - 4 года человека пытались посадить и наконец удалось это сделать. Но, к большому сожалению, это обернулось против руководителя региона Миклушевского. За последнее время пять его замов оказались там же. И соответственно сейчас может быть уже и сложнее будет выстроить взаимоотношения

с элитами, которые с ним бьются всерьез», - подчеркнул политолог.

Как ранее сообщало РИА VladNews, глава Владивостока был задержан 1 июня. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что в декабре 2016 года Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца февраля, однако защита сдаваться не планирует.