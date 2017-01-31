Фестиваль шаурмы впервые пройдет во Владивостоке

Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток 17:51, 31 января Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке 17:09, 31 января Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке (Видео)
В порту Владивостока задержан радиоактивный груз 16:43, 31 января В порту Владивостока задержан радиоактивный груз
Новостная лента
Январь, 31 вторник
17:54
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
17:54
Москва: Неумение Миклушевского договариваться с элитами может привести к печальным последствиям
17:54
Во Владивостоке произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации края Фото и Видео
17:51
Радиоактивный компас едва не ввезли во Владивосток
17:41
Таможням ДФО дали указание лучше выявлять контрабанду наркотиков преступными группами
17:34
«Аэрофлот» ограничил полет пассажиров семи стран после указа Трампа‍
17:31
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется
17:17
Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам проиндексируется на 5,4%
17:09
Мародеры разграбили горящее судно Yeruslan во Владивостоке Видео
17:07
В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты
16:43
В порту Владивостока задержан радиоактивный груз
16:38
Заброшенное судно Yeruslan горит во Владивостоке Эксклюзив
16:35
Юрий Ладыгин: Объявления на улицах о продаже конфиската пишут мошенники
16:18
Завтра в Приморье ожидается снег и похолодание
15:50
«Губернаторскую тысячу» приморским пенсионерам начнут выплачивать в марте
15:39
Штраф за неубранный мусор предстоит заплатить «Независимой управляющей компании»
15:28
Лунный календарь на февраль 2017 года: благоприятные дни
15:17
Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска
15:06
«Гормон счастья» помогает похудеть, - ученые
14:59
На таможнях ДФО застряло больше 700 автомобилей
14:56
Каждое шестое ДТП в Приморье происходит из-за выезда на полосу встречного движения
14:45
Отопительный сезон во Владивостоке проходит без серьезных сбоев
14:41
Во Владивостоке орудует грабитель Эксклюзив
14:34
В приморье с 1 января изменился порядок перерасчета за горячую воду
14:23
«Крузак» администрации края стал виновником серьезного ДТП Видео
14:10
На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою Фото
13:59
Владивостокцев приглашают принять участие в школе «Молодой управдом»
13:48
Какой сегодня праздник: 31 января - День рождения русской водки и Международный день ювелира
13:32
О проблемах богатых детей рассказал британский лорд
13:23
Крупный научный центр для детей откроется в Приморье Фото
13:16
Приморец избил своего знакомого из-за неприязни
13:12
«Заповедное ожерелье Амура»: в музее им. В. К. Арсеньева новая фотовыставка Видео
13:02
42 приморца умерли от отравлений за месяц
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4074 (13) от 31 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Зимним дорогам прописали холодный асфальт
Дед Мороз теперь наш, местный
Командующий ВДВ РФ прибыл в Приморье с проверкой
Юные таланты снимают кино по своим сценариям
От колыбели – к искусству
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Фестиваль шаурмы впервые пройдет во Владивостоке

Для любителей фаст-фуда будут проведены лекции
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В субботу, 4 февраля, во Владивостоке пройдет необычный фестиваль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Впервые на Дальнем Востоке пройдет фестиваль шаурмы, который смогут посетить все любители «уличной» еды.

Известные деятели движения проведут лекцию «Шаурма сегодня», в ходе которой они расскажут об эволюции социально-культурного значения шаурмы и других прелестей восточной кухни, о роли стритфуда в жизни горожан, о шаурме во Владивостоке и в мире.

На мероприятии все желающие смогут отведать шаурму с разными вкусами.

Организаторы ждут всех желающих 4 февраля в 16.00 по адресу Крылова, 10.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гигиене в летних детских лагерях Приморья начнут обучать с февраля
11:21, 31 января 2017 Гигиене в летних детских лагерях Приморья начнут обучать с февраля

Занятия начнутся 14 февраля

Многим хабаровчанам нужны гектары в Приморье
11:02, 31 января 2017 Многим хабаровчанам нужны гектары в Приморье

Интересует: морское побережье в Хасанском, Шкотовском и Надеждинском районах

Соединение управления ВВО поднято по тревоге
10:56, 31 января 2017 Соединение управления ВВО поднято по тревоге

Воины-связисты выполнили мероприятия маскировки полевого пункта управления

Во Владивостоке в
10:34, 31 января 2017 Во Владивостоке в "полку" клиентов СТО прибыло

Машины побили участники 69 новых аварий

Восточный военный округ противодействует терроризму
10:28, 31 января 2017 Восточный военный округ противодействует терроризму

Военнослужащие подразделений блокирования и усиления отразили попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на военные объекты

Глава МЧС посетит Приморье
10:17, 31 января 2017 Глава МЧС посетит Приморье

Владимир Пучков оценит ход ликвидации последствий наводнения

В Приморье прибыл командующий ВДВ
10:10, 31 января 2017 В Приморье прибыл командующий ВДВ

Андрей Сердюков инспектирует край