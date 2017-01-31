Стало известно, когда женщины начинают считать себя глупее мужчин

Этот миф отталкивает женщин от многих профессий

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Американские ученые назвали возраст, в котором начинают проявляться гендерные стереотипы о том, что умственные способности мальчиков превосходят способности девочек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света». После шести лет девочки начинают считать, что выдающиеся умственные способности более свойственны представителям противоположного пола. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Авторы исследования отмечают, что современное общество склонно считать мужчин более одаренными, чем женщин, несмотря на то что неспособность женщин к математике и некоторым другим видам деятельности - ничем не подтверждающийся стереотип. И этот миф отталкивает женщин от многих профессий, где требуются высокие умственные способности.

Исследователи проанализировали поведение детей в возрасте от 5 до 7 лет. В одном эксперименте детям рассказывали об «очень умном человеке» и просили угадать пол главного героя рассказа. Оказалось, что пятилетние участники эксперимента считали «умными» представителей своего пола. Но уже после шести лет ситуация менялась: девочки чаще приписывали высокие умственные способности мужчинам. Приверженность этому стереотипу проявлялась у детей, принадлежащих к различным социально-экономическим и расово-этническим группам.

Также детям были предложены две игры, правила и содержание которых были похожи. Но одну игру детям преподнесли как занятие для детей «очень-очень умных», а вторую — для трудолюбивых. Оказалось, что девочки шести-семи лет гораздо меньше интересовались игрой «для самых умных», в то же время игра для трудолюбивых пользовалась одинаковой популярностью у детей обоих полов. В пятилетнем возрасте эти различия еще не были столь очевидными.

По мнению ученых, гендерные стереотипы, которые начинают проявляться в шестилетнем возрасте, заставляют девочек избегать занятий, требующих высоких интеллектуальных способностей. Именно это может определять дальнейший выбор профессии и влиять на достижение высоких результатов в более взрослом возрасте.