Приморцы взломали гараж и похитили бытовую технику и электроинструменты

Задержанные признались в совершении кражи

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В отделение полиции поступило заявление 53-летней жительницы города Арсеньева о краже принадлежащего ей имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции. Полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей. Установлено, что неизвестные, путем взлома замка и отгиба входной металлической двери гаражного бокса, расположенного по улице Сплавная, похитили бытовую технику и электроинструменты.

В ходе разыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений местные жители в возрасте 23 и 25 лет. В отделе полиции задержанные признались в совершении кражи.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.