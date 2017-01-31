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Когда лучше покупать валюту во Владивостоке?

Курс валют на 31 января
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.16 рубля, а евро-64.43 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора Главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов сообщил, что на этой неделе курс доллара может составить ниже сорока рубля. На это повлияет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Соединенных Штатов, а также заседание и Банка России. Однако эксперты сообщили, что на сегодняшний день не стоит торопиться с покупкой валюты. По их мнению, подходящее время для обмена - весенние месяцы, ведь именно в этот период можно ожидать благоприятной обстановки на рынке нефти роста российского рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примсоцбанке за 60.20 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 59.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 64.50 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 64.00 рубля за один евро.

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