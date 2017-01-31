В Приморье пожарные потушили хозяйственные постройки

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

30 января в 10:39 на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек в посёлке Соловей Ключ на улице Лесная.

Оперативно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению. Наблюдалось частичное обрушение кровли и стен.

В 10:55 пожар был локализован, а в 13:15 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 35 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия по сигналу тревоги прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники.