Пожар на неэксплуатируемом складе ликвидировали огнеборцы города Уссурийска

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

30 января в 13:24 в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Очевидец происшествия рассказал, что в районе улицы Хмельницкого горит неэксплуатируемый склад.

Прибыв на место происшествия спустя 6 минут, пожарные приступили к тушению. В связи с сильным задымлением огнеборцы применили 3 звена газодымозащитной службы.

В 13.56 пожар был локализован, а в 17.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. При тушении пожара были задействованы 26 человек личного состава и 6 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены.