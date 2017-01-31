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В 15-й раз в Артёме за дружеским столом встретились генеральные консулы КНДР и Республики Корея

Праздник, который объединяет
Фото: Валентина Труханенко Фото: Валентина Труханенко
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В канун Нового года по лунному календарю Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП) во главе с председателем Валентином Паком встречала гостей в Центре национальной культуры (г. Артём) .

По давно сложившейся доброй традиции, в торжествах приняли участие представители краевой власти, весь дипломатический корпус, корейские национально- культурные организации из Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.

Особого внимания заслуживает тот факт, что генеральные консулы КНДР и Республики Корея в этом году собрались здесь за дружеским столом уже в 15-й раз. Это уникальный случай в мировой практике.

– Восточный Новый год для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона – особый праздник, – сказал, открывая вечер, Валентин Пак, председатель АКОРП. – Он возвещает наступление весны. Это символ вечного обновления, новых свершений. Пусть в год Огненного Петуха всем сопутствуют счастье и успех. А нашим странам – мир и согласие.

В числе гостей были председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко, директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев.

Генконсул США Майкл Кийс с супругой

От дипломатического корпуса присутствовали Генеральный консул Корейской Народной Демократической республики Им Чхон Ир с супругой, Генеральный консул Республики Корея Ли Сок Пэ с супругой, Генеральный консул Японии Касаи Тцухико, Генеральный консул США Майкл Кийс с супругой, Генеральный консул Республики Индия Вивек Сингха с супругой, консул Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Тхань с супругой и дочерью.

Генконсул Республики Индия Вивек Сингха с супругой

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в своём выступлении отметил большой вклад корейской диаспоры, одной из самых крупных в крае, в развитие и укрепление дружеских отношений между народами Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнув огромную заслугу в этом Валентина Пака. Он вручил Почётную грамоту Законодательного собрания Ассоциации корейских организаций Приморского края и Благодарственные грамоты её активистам: Ольге Гук, генеральному директору компании «Райтекс» и Сергею Ти, директору Центра национальной культуры.

Следует отметить, что на этом празднике впервые вручалась награда, учреждённая АКОРПом в 2016 году – медаль «За вклад в дело укрепления дружбы народов». Ею были удостоены председатель краевого Совета старейшин «Ноиндан» Станислав Юн, председатель национально-культурной автономии г. Находка Константин Ким, генеральный консул КНДР во Владивостоке Им Чхо Ир, генеральный консул Республики Корея Ли Сок Пэ, представитель МИД РФ во Владивостоке Игорь Агафонов.

Красочное настроение новогоднему вечеру придавали девушки в ярких национальных нарядах – ханбоках. А ещё – ритмы корейских барабанов, прекрасно украшенный зал, изысканные угощения, среди которых традиционное новогоднее корейское блюдо «чхальтток» (по-особому отбитый рис), дарующее здоровье и богатство. И конечно – уникальная концертная программа, где были представлены народные песни и танцы России, Японии, Индии, Кореи, Вьетнама. Апофеозом праздника стал хоровод дружбы под песню Ариран, когда гости, взявшись за руки, желали друг другу здоровья, мира и добра. 

Юлия Пак, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья

Генконсул Японии Касаи Тацухико и Юлия Пак, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья

Общий снимок на память

Общий тост в честь восточного Нового года 2017

Артист из Японии

Вьетнамский танец со шляпами

Индийский танец

Корейская народная песня

На сцене - барабанщицы

Хоровод дружбы

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