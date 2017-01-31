42 приморца умерли от отравлений за месяц

Чаще всего смертью заканчивалось злоупотребление спиртным и несоблюдение правил пожарной безопасности

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

По данным токсикологического мониторинга на территории Приморского края в декабре 2016 года было зарегистрировано 177 случаев острых отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом - 42, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В структуре причин острых отравлений химической этиологии преобладали отравления лекарственными препаратами (33,3% - 59 человек), отравления спиртосодержащей продукцией (27,1% - 48 человек), отравления наркотическими веществами (15,8% - 28 человек) и отравления угарным газом (10,2% - 18 человек). Чаще всего приморцы умирали от острых отравлений спиртосодержащей продукцией и угарным газом. Нужно отметить, что острые отравления спиртосодержащей продукцией не связаны с употреблением некачественного алкоголя и отравлением метиловым спиртом, в основном они произошли в результате злоупотребления алкогольной продукцией (62,5% случаев).

У детей до 14 лет зарегистрировано 25 случаев острых отравлений химической этиологии. Среди причин острых отравлений химической этиологии у детей чаще регистрировались острые отравления лекарственными препаратами.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендует населению вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкогольными напитками, а также не употреблять спиртсодержащую продукцию непищевого назначения.