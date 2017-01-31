В Приморье зафиксировано 12 пожаров

На Дальнем Востоке ликвидировано 33 возгорания

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

С 30 по 31 января в населенных пунктах на территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 33 пожара, из них в жилом секторе – 24. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском и Хабаровском краях – по 12 пожаров.Для ликвидации загораний и пожаров на территории Дальнего Востока привлекались 433 человека и 120 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию 7 часов утра на территории Приморского тепловых аномалий не выявлено.