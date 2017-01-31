Гигиене в летних детских лагерях Приморья начнут обучать с февраля

Занятия начнутся 14 февраля

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

С 14 февраля 2017 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» начинается проведение занятий по гигиеническому обучению для организаторов и сотрудников летних детских оздоровительных учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.