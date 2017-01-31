Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков

Школьников продолжают втягивать в группы смерти

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Приморье до сих пор прибывает в ужасе после несчастного случая, который произошел 6 января во Владивостоке. Родители бьют тревогу в мессенджерах и социальных сетях, сообщает РИА VladNews.

Кто заставляет подростков самовольно уйти из жизни? Чтобы узнать, кто стоит за самоубийствами подростков, многие пытались включиться в игру и дойти до конца, но у некоторых появлялся страх во время выполнения заданий, а кого-то админы просто «выкидывали» из игры.

На минувшей неделе в родительских группах появилось новое сообщение, где парень-программист рассказал, чем заканчивается «игра на жизнь» и что заставляет школьников сделать шаг в пропасть.

- Я почти уверен, что это придумали те, кто не любит россиян. Подростков начинает интересовать это, и они начинают писать специальные для этого хэштеги. Мне стало интересно, как же это действует, а также почему после 50 дней люди накладывают на себя руки, - говорится в сообщении.

Далее двое парней создали в социальной сети ВКонтакте две странички специально для этой игры. Вскоре на молодых людей «вышли» люди, которые давали задания.

- Первое было - на руке «накарябать» «СинийКит». В этом нам помог фотошоп. Каждый день появлялись новые задания, а спустя 50 дней предстояло сделать выбор: повеситься или спрыгнуть. Таким образом, получается, что конец игры – смерть. После того, как я ответил, что боюсь, то мне пришла ссылка. Я перешел по ней, было написано «404 страница не найдена». Спустя 10 минут мне пришло сообщение от человека, который давал задания, где было написано «Если не покончишь с собой, я убью твоих родных!», мой адрес и номер квартиры. Так как я занимаюсь программированием, то для меня все стало ясно, как они «играют» с детьми. В конце им предлагают сделать такой же выбор. Я уверен, что многие отказались от самоубийства и прошли по ссылке, после чего школьникам пришло сообщение с их адресом, - рассказал участник игры.

Как оказалось, узнать адрес игрока не составляет труда. Для этого администраторам нужно написать провайдеру, который по IP-адресу компьютера или Wi-Fi роутеру сообщает необходимый адрес. После того, как адрес получен, на подростка начинают в прямом смысле давить, говоря, что если он не покончит с собой, то убьют его родных и близких.

- «Если ты не покончишь с собой, мы тебе поможем, ты вступил в игру, выхода нет. Ты живешь на улице ... квартира... Мы за тобой следим, или ты - или всю твою семью, если любишь – действуй». Естественно, у ребенка происходит срыв, и он решается на это. Прочитав, что знают его адрес, подросток уходит в иной мир, - поделился автор сообщения.

Это сообщение неравнодушные распространяют в социальных сетях в надежде, что подростки, прочитав это, одумаются. Также приморцы стали использовать новый хэштег #antikit, пытаясь вразумить детей.