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Многим хабаровчанам нужны гектары в Приморье

Интересует: морское побережье в Хасанском, Шкотовском и Надеждинском районах
Фото: smapi.ru Фото: smapi.ru
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В Дальневосточном институте управления РАНХиГС при президенте РФ прошли общественные обсуждения третьего этапа реализации закона о «дальневосточном гектаре», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития . В мероприятии приняли участие представители Минвостока, правительства Хабаровского края, общественных организаций, главы муниципалитетов, а также преподаватели и студенты академии.

Как отметил директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий Смоляк, на первых двух этапах реализации закона было подано свыше 30 тысяч заявок. Однако с 1 февраля ожидается значительное увеличение обращений граждан, причем не только из западных регионов России, но и из субъектов ДФО.

«Много хабаровчан интересуются землей в ЕАО, в частности в Смидовичском районе, где у них находятся дачи. Хабаровчане хотят получить землю в Хасанском, Шкотовском или Надеждинском районах Приморья, у моря, - рассказал Григорий Смоляк. - Мы ожидаем увеличение перекрестных заявок внутри округа, и конечно, обращений из центральной части России».

Участники встречи также обсудили меры поддержки, на которые могут рассчитывать получатели «дальневосточного гектара». На данный момент Агентством по развитию человеческого капитала разработано 30 типовых решений по использованию «дальневосточного гектара». Среди них тепличные хозяйства, автомойки, лесопилка, фермерские хозяйства.

Между тем, по словам Григория Смоляка, основные цели, для чего люди берут земельные участки – индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, рекреация. Поступают и коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Глава Хабаровского района Денис Удод рассказал, что главы муниципальных образований должны учитывать в своей работе подобные заявки, чтобы в дальнейшем учитывать при разработке планов развития территорий.

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