Тяжелое ДТП с участием Lexus произошло во Владивостоке

В аварии пострадала девушка-водитель

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Ранним утром во Владивостоке произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась на перекрестке Проспекта Красного Знамени и улиицы Шилкинская, рядом с заправочной станцией “Альянс”, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Как удалось выяснить, девушка-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Lexus RX-300, двигалась в направлении кольца 3-й Рабочей по главной дороге. В этот момент на перекрестке со второстепенной дороги совершала маневр другая участница ДТП, которая управляла автомобилем Mitsubishi Pajero. Попытавшись “проскочить”, Pajero совершил практически лобовое столкновение с Lexus. От удара в салоне Lexus сработали подушки безопасности, автомобиль получил серьезные повреждения и не смог покинуть место ДТП своим ходом. Pajero получил менее серьезные повреждения, и место аварии покинет без помощи эвакуатора.

Хозяйка RX-300 в срочном порядке была госпитализирована бригадой медиков. Девушка, сильно ударившись об руль, получила сотрясения мозга и ушиб головы. Хозяйка MMC Pajero не пострадала, отделавшись сильным испугом. В результате столкновения у нее поднялось давление и пошла кровь из носа. От помощи медиков она отказалась и осталась дожидаться сотрудников ГИБДД, которым предстоит разобраться в этом дорожном происшествии.

Добавим, что страховые полисы у обоих авто действующие. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП. В районе аварии образовался небольшой затор, любопытные автолюбители останавливаются, чтобы посмотреть повреждения автомобилей.