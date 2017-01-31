Машины побили участники 69 новых аварий

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в "полку" клиентов СТО прибыло: за сутки в городе произошло 69 ДТП, из них 50 - с материальным ущербом. Европротоколы составили участники 12 столкновений. Во всех этих ДТП пострадавших нет, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Жители и гости приморской столицы нарушили ПДД 241 раз. Среди зарегистрированных нарушений - 8 случаев пьяной езды, 16 эпизодов перевозки не пристегнутых специальными удерживающими устройствами детей и 2 выезда на полосу встречного движения. Инспекторы владивостокской ДПС составили протоколы в отношении 10 владельцев тонированных авто и 6 лихачей, превысивших допустимую скорость. Также составлено 2 протокола по статье 20.25 КоАП РФ. Правила парковки нарушили 18 автомобилистов. На СВЗТ доставлено 6 транспортных средств.