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Политика и экономика

Недостроенный Hyatt во Владивостоке без объяснений снят с аукциона

Отель не желают покупать?
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Торги 28 февраля, на которых власти Приморья собирались продать недостроенный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, не состоятся, сообщает РИА VladNews. Такая информация появилась в средствах массовой информации в понедельник. Причины отмены аукциона не объявляются, официальных комментариев не поступало. Обоснование решения о снятии отеля с аукциона - пункт 1.7 аукционной документации ("продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения").

Напомним, электронный аукцион, на котором должны были одним лотом продаваться гостиница курортного типа "Hyatt Владивосток Бурный" (готовность 72%) и спа-салон при отеле (готовность 52%), продлевался четыре раза с июля 2016 года, но желающих его приобрести так и не нашлось.

По условиям аукциона, каждый раз он проводился на понижение (стандартная практика при госзакупках). Начальная цена была установлена в сумме 8,505 миллиарда рублей, максимально она могла быть снижена до 5,952 миллиарда.

Напомним, эти пятизвездочные долгострои во Владивостоке должны были стать пятым и шестым отелем Hyatt в России; их собирались построить еще к саммиту АТЭС-2012 - но не успели и к Восточному экономическому форуму 2016 года:

"Главный сбой в подготовке к ВЭФ - гостиницы не построили (два пятизвездочных отеля Hyatt)", - говорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев еще в июле прошлого года, во время визита во Владивосток. Тогда Трутнев добавил, что в ближайшее время намерен довести ситуацию с недостроенным отелем "до какой-то ясности". "Мы уже точно, к сожалению, не сможем построить гостиницу к ВЭФ, но я хочу, чтобы мне на стол положили четкий график строительства", - сказал вице-премьер в конце июля 2016 года.

Оператор строительства - находящееся в собственности Приморского края АО "Наш дом - Приморье". Напомним, 21 ноября был задержан глава этого акционерного общества Сергей Запорожец. С 22 ноября он направлен в СИЗО Владивостока.

В сумме стоимость обоих пятизвездочных долгостроев Hyatt может превысить стоимость Золотого моста.

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