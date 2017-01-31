В Приморье прибыл командующий ВДВ

Андрей Сердюков инспектирует край

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В Приморье с инспекционной поездкой находится командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Это его первый после вступления в должность визит в расположение отдельной бригады крылатой пехоты и вообще в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минобороны РФ.

Андрей Сердюков проверяет уровень боевой готовности ударного десантно-штурмового соединения, проводит осмотр военных объектов и арсеналов, оружия и техники, заслушивает доклады представителей командования и служб тыла по обеспечения личного состава и реализации мероприятий капитального ремонта и строительства новых зданий.

В заключительной части рабочей поездки командующий ВДВ 30 января посетил Барановский полигон Восточного военного округа. Генерал-полковник в полевых условиях оценил уровень подготовки командиров взводов и рот в организации занятий по боевой подготовке в составе подразделений, а также убедился в объективности результатов, выставляемых подразделениям при выполнении ими контрольных стрельб из штатного вооружения в дневных и ночных условиях. По окончании проверки личный состав и военная техника бригады будут возвращены в пункт постоянной дислокации.

Помимо этого, в рабочем графике Андрея Сердюкова запланирован прием по личным вопросам военнослужащих, проходящих службу по контракту в одном из самых удаленных гарнизонов России. В ходе этих встреч будет уделено особое внимание решению социально-бытовых вопросов семей военнослужащих.

Кстати, боевой генерал с 2009-го по 2013 год служил в Уссурийске в должности заместителя командующего 5-й армией. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Военной академии имени Фрунзе и Генеральной академии Генштаба прошел все ступени офицерской карьеры, начиная с комвзвода полковой разведки в Горном Карабахе. Несколько раз воевал на Северном Кавказе. На весь мир прославился знаменитым марш-броском российского сводного батальона десантников на Приштину в 1999 году, когда его часть на несколько часов опередило войска НАТО в Косово.