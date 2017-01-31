Глава МЧС посетит Приморье

Владимир Пучков оценит ход ликвидации последствий наводнения

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Глава МЧС Владимир Пучков посетит Приморский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сегодня, 31 января, в ходе рабочей поездки глава МЧС России Владимир Пучков прибудет в Приморье. Главная цель – оценить ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в сентябре 2016 года в результате мощного тайфуна «Лайонрок». В результате обильных дождей на территории края пострадало несколько десятков населенных пунктов, тысячи подтопленных жилых домов. Также серьёзный урон стихия нанесла объектам инфраструктуры, были размыты десятки километров дорог и мостов, пострадали объекты энергетики и связи.

Глава ведомства намерен посетить наиболее пострадавший района Приморского края – Чугуевский, где из-за паводка пострадало более 7 тысяч человек и порядка 30 населенных пунктов. Здесь с главой муниципального образования он обсудит наиболее проблемные актуальные вопросы, встретится с местными жителями.

Владимир Пучков также примет участие в заседании Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя председателя Правительства РФ, полномочного представителяПрезидента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. На совещании будут подведены итоги работы различных ведомств по ликвидации последствий масштабного паводка и оказанию помощи населениюна сегодняшний день и определены перспективные задачи.

Также глава ведомства в ходе поездки посетит ряд подразделений МЧС России, где оценит состояние боеготовности личного состава к выполнению задач по предназначению. Помимо этого он познакомится с технической оснащенностью пожарно-спасательных частей.



