Киоск, принадлежащий приморцу, арестовали за долги

Общая сумма долга составляет почти 430 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В рамках исполнительного производства о взыскании с приморца в пользу другого физического лица суммы долга в размере почти 430 тысяч рублей работники отдела судебных приставов по Надеждинскому району арестовали имущество должника, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю. Процедуре описи и аресту подвергся железный ларек по продаже фруктов и овощей.

Информацию о том, что должник занимается реализацией сельхозпродукцией в городе Владивостоке, судебные приставы получили от взыскателя. В ходе выезда на место расположения торговой точки судебные приставы наложили арест на киоск. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 20 тысяч рублей.

Должнику было разъяснено, что если он не погасит долг в полном объеме, то навсегда лишится киоска, он будет передан на реализацию.