«Крузак» администрации края стал виновником серьезного ДТП

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Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в конце минувшей недели произошла разборка в стиле 90-х с участием сотрудника администрации Приморского края (АПК), сообщает РИА VladNews. Как рассказали очевидцы ДТП , внедорожник Toyota Land Cruiser с госномером, закрепленным за администрацией региона, протаранил Suzuki Escudo на Университетском проспекте на острове Русский. Авария произошла рядом с поворотом на Приморский океанариум.