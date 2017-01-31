В пяти регионах России открылась выставка, посвященная особо охраняемым природным территориям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Проект называется «Заповедное ожерелье Амура». Приморский вернисаж состоялся в Главном корпусе музея Арсеньева. Посетителям представили 92-е уникальные фотографии из 23-х заповедников и национальных парков Дальнего Востока. На снимках – редкие пятнистые кошки, птицы, бурлящие горные реки и неизведанная тайга.
«Заповедное ожерелье Амура»: в музее им. В. К. Арсеньева новая фотовыставка
Посетителям представили 92-е уникальные фотографииВладивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.
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