«Заповедное ожерелье Амура»: в музее им. В. К. Арсеньева новая фотовыставка

Посетителям представили 92-е уникальные фотографии

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

В пяти регионах России открылась выставка, посвященная особо охраняемым природным территориям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Проект называется «Заповедное ожерелье Амура». Приморский вернисаж состоялся в Главном корпусе музея Арсеньева. Посетителям представили 92-е уникальные фотографии из 23-х заповедников и национальных парков Дальнего Востока. На снимках – редкие пятнистые кошки, птицы, бурлящие горные реки и неизведанная тайга.